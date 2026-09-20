قاد الجناح الأيمن الجزائري أنيس حاج موسى فريقه فينورد لاكتساح أوتريخت بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم (الأحد)، على ملعب «دي كويب»، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الهولندي.

وكان حاج موسى قريباً من الانتقال إلى الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لتعويض رحيل موسى ديابي إلى باير ليفركوزن، لكن الصفقة تعثرت في الساعات الأخيرة، بسبب اشتراط فينورد ضمانات بنكية.

ثنائية أمام أوتريخت

وأحرز حاج موسى هدفين أمام أوتريخت، إذ افتتح التسجيل لفينورد في الدقيقة السادسة، بعد انطلاقة مذهلة من قبل منتصف الملعب في الجانب الأيمن، قبل أن يتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد بطريقة رائعة في الشباك.

وبالطريقة نفسها، سجل حاج موسى هدفه الشخصي الثاني والثالث لفينورد في الدقيقة 33، بعدما استلم الكرة في الجانب الأيمن، ثم اقتحم منطقة الجزاء وسدد كرة قوية على يسار حارس مرمى أوتريخت.

4 أهداف في مباراتين

يذكر أن أنيس حاج موسى سجل هدفين أيضاً أمام زفوله في المباراة الماضية، التي انتهت بفوز فينورد بسباعية نظيفة.