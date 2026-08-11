يجلس مستخدم عادي أمام شاشته الهادئة، يطلب من المساعد الذكي اقتراح جدول رياضي خفيف ونظام غذائي خالٍ من السكريات المعقدة. يجيب المساعد فوراً بصياغة مخصصة، ثم يضيف بودية: «هذا النظام سيساعدك جداً في السيطرة على مستويات السكر في الدم في هذه المرحلة». يتسمر المستخدم في مكانه بذهول، فهو لم يذكر كلمة «سكري» للذكاء الاصطناعي طوال حياته، ولا حتى في هذه المحادثة!

تلك اللحظة المشحونة بالدهشة لم تكن قراءة للأفكار ولا سحراً تقنياً، بل كانت تجسيداً حياً لما يُعرف اليوم بـ«الخصوصية الاستدلالية». في الكواليس، وعلى مدار أشهر متواصلة، كان الذكاء الاصطناعي يجمع الخيوط الدقيقة التي تركتها خلفك دون أن تنتبه: بحث قديم عن أسباب الجفاف المفاجئ للفم، واستفسار عابر عن مطاعم تقدم أطعمة معينة، وسؤال عن تفاعلات دواء خاص. كل إشارة منها كانت تبدو بلا قيمة بمفردها، لكن ربطها معاً أتاح للآلة تشكيل حقيقة كاملة عن وضعك الصحي قبل أن تصرح بها صراحة.

لقد انتقلت كبرى شركات التقنية من سباق تقديم الإجابات السريعة إلى «سباق الذاكرة التراكمية». ولم يعد المساعد الذكي مجرد أداة تنتهي مهمتها بإغلاق النافذة، بل أصلح يرافقك كظلك، يتصفح بريدك، ويحلل صورك، ويدرس أنماط محادثاتك اليومية ليصنع خريطة متجددة لشخصيتك. وهو نموذج لا يكتفي بحفظ ما تفصح عنه طواعية، بل يستنتج ما تخفيه أفكارك: هل تمر بضائقة مالية؟ هل تخطط لترك عملك؟ ما هي مشاعرك الحقيقية وتوجهاتك الدينية والسياسية؟

الخطورة الحقيقية في هذه القصة لا تتوقف عند حدود المعرفة الضمنية، بل عند التحول نحو التلاعب. فعندما ترصد الخوارزميات نقاط ضعفك النفسية وهشاشتك العاطفية، تصبح هدفاً سهلاً لإعلانات وتكتيكات موجهة تؤثر في قراراتك الشرائية والشخصية بصمت، بل قد تؤثر هذه التقييمات المخفية مستقبلاً على خيارات التوظيف أو التأمين.

في النهاية، يجد الإنسان نفسه أمام واقع يشبه قصص الخيال العلمي، حيث لم يعد السؤال الحقيقي «ما الذي يعرفه الذكاء الاصطناعي عني؟»، بل «ما هي النظرية التي يبنيها عن ذاتي الداخلية؟». لقد أصبحت الآلة تحتفظ بنسخة خوارزمية عن خباياك، وتستبق بها مستقبلك لتفاجئك بما لم تخبرها به أبداً.