أعلن نادي الرياض، اليوم (الثلاثاء)، تعاقده مع الجناح الأيسر المصري محمود حسن «تريزيغيه» في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد فسخ عقده مع الأهلي المصري.

من أرض الكنانة.. إلى مدرسة الوسطى

ونشر حساب الرياض على منصة «إكس» فيديو تقديم تريزيغيه لاعباً جديداً في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وعلق: «من أرض الكنانة.. إلى مدرسة الوسطى.. أهلاً بك في الرياض».

وكان الأهلي قد أعلن الشهر الماضي إنهاء تعاقده مع تريزيغيه، بعد مناقشات ومشاورات ودية، وتسوية مالية حكمتها العلاقة المميزة بين اللاعب والنادي المصري.

أرقام تريزيغيه

وخاض تريزيغيه 32 مباراة بقميص الأهلي المصري في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 18 هدفاً، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

كما شارك مع منتخب مصر في أربع مباريات ببطولة كأس العالم 2026، سجل خلالها هدفاً وصنع آخر.