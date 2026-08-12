يشهد الطريق الواصل بين مكة المكرمة والسيل باتجاه محافظة الطائف، ازدحاماً مرورياً لافتاً مع بداية الإجازة الصيفية لهذا العام. وتسببت كثرة الشاحنات في تفاقم الزحام، خصوصاً في المنطقة الممتدة من كوبري السيل الكبير وحتى كوبري الدهاس المؤدي إلى طريق الرياض السريع، وذلك خلال الفترة المسائية من بعد صلاة العصر وحتى العاشرة ليلاً، نتيجة تزامن حركة الشاحنات مع عبور أعداد كبيرة من المركبات الصغيرة.

وطالب عدد من مرتادي الطريق، خصوصاً المصطافين، ومن بينهم محمد السفياني وعبدالله الحارثي وناصر البقمي ومحمد عبدالله السفياني، بضرورة تنظيم مرور الشاحنات للحد من الازدحام، مستشهدين بما حدث عند إغلاق طريق الكر قبل عامين بسبب أعمال الصيانة، حيث ساهم تقنين حركة الشاحنات حينها في تخفيف الضغط المروري بشكل كبير. وأشاروا إلى أن محافظة الطائف تستقبل أعداداً كبيرة من الزوار من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج للاستمتاع بأجوائها المعتدلة في مواقع مثل الحوية والهدا والشفا، ما يستدعي تسهيل انسيابية الحركة المرورية.

كما أكدوا، أن الإسراع في استكمال مشروع الطريق الجديد المخصص لسير الشاحنات من جهة مركز عشيرة شمال الطائف وصولاً إلى ميقات السيل الكبير سيضع حداً لهذه المشكلة المرورية المتكررة، موضحين أن نسبة كبيرة من المشروع قد اكتملت ولم يتبق سوى نحو 20% تشمل الأكتاف والمخارج.