شهدت مدينة تورنتو الكندية صباح اليوم حالة احتفال غير مسبوقة بعد تأهل منتخب البرتغال إلى دور الـ١٦ من بطولة كأس العالم، حيث توافد آلاف المشجعين إلى محيط الفندق لاستقبال كريستيانو رونالدو ورفاقه في مشهد امتلأت فيه الشوارع بالهتافات والزحام والحماس الكبير، وتفاعل الأسطورة رونالدو مع آلاف الجماهير المحتشدة خارج مقر إقامة المنتخب البرتغالي في لحظة مؤثره ليلقي التحيّة على الجماهير ويشكرهم على هذا الدعم الهائل، بينما دونت الهتافات باسمه في كل مكان.



جاءت هذه الاحتفالات بعد الفوز على منتخب كرواتيا بهدفين لهدف ضمن مباريات كأس العالم 2026، وحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16، حيث حرص «الدون» على تحية الجماهير والتقاط الصور التذكارية معهم من شرفة الفندق وسط أجواء حماسية صاخبة في رسالة واضحة عن حجم التأثير الذي يملكه اللاعب.