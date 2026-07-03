في أول ظهور علني منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة، شوهد قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي في طهران أمام جثمان المرشد علي خامنئي، وفق صور نشرتها وسائل إعلام إيرانية، اليوم (الجمعة).



وبدا وحيدي، الذي التزم الحذر منذ بدء الحرب على الأرجح تفاديا لمقتله على غرار سلفه، واضعا يده على النعش ومؤديا الصلاة، بحسب صورة نشرتها وكالة فارس للأنباء.



وتولى وحيدي قيادة الحرس الثوري الإيراني مطلع مارس بعد مقتل اللواء محمد باكبور في غارات إسرائيلية وأمريكية على مواقع عسكرية في طهران آنذاك.



وكان خامنئي الذي قتل في أول أيام الحرب نهاية فبراير الماضي أصدر في 31 ديسمبر 2025، قرارا بتعيين وحيدي نائباً للقائد العام للحرس الثوري، خلفاً للواء علي فدوي.



ويُعد وحيدي (واسمه الأصلي أحمد شاهجراغي)، من القادة المخضرمين في الحرس الثوري، ولد في مدينة شيراز عام 1958، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الإلكترونية، والماجستير في الهندسة الصناعية، والدكتوراه في العلوم الإستراتيجية.



ويُعرف وحيدي بكونه أول قائد لقوة «فيلق القدس» التابعة للحرس الثوري بين عامي 1988 و1997، كما اضطلع بأدوار محورية في تأسيس وزارة الاستخبارات.



وشغل منصب نائب وزير الدفاع، ثم تولّى حقيبة الدفاع في حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. وتقلد منصب وزير الداخلية في حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، كما يتولى رئاسة اللجنة السياسية والدفاعية والأمنية في مجمع تشخيص مصلحة النظام.