أبدى لاعب المنتخب المغربي عزالدين أوناحي سعادته بعد تأهل منتخب بلاده لربع نهائي كأس العالم 2026 بعد تجاوز كندا بثلاثية نظيفة.



وقال أوناحي: «الحمد لله نحن سعداء بهذا التأهل والإنجاز، قدمنا مباراة كبيرة أمام كندا واستحققنا هذا الفوز.. نبارك للشعب المغربي هذا التأهل. فخورون بهذا الإنجاز ولن نقف عند هذا الحد، وبحول الله نصل إلى أبعد نقطة في البطولة».



وأضاف: «اللاعبون ظهروا بمستوى مشرف خلال المباراة، وكنا مصممين على تحقيق الفوز. أقدم شكري للجماهير المغربية والعربية الكبيرة التي ساندتنا في المباراة، ونعدهم بالأفضل خلال المرحلة القادمة من البطولة».