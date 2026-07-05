واصل المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديديه ديشامب، كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم، بعدما أصبح أول مدرب يحقق 10 انتصارات في الأدوار الإقصائية عبر تاريخ المونديال، عقب قيادته «الديوك» للفوز على منتخب باراغواي ومواصلة المشوار في البطولة.



ويؤكد الرقم التاريخي المكانة الكبيرة التي بات يحتلها ديشامب بين أبرز المدربين الذين تركوا بصمتهم في كأس العالم، خصوصاً مع نجاحه المستمر في قيادة المنتخب الفرنسي خلال المواجهات الحاسمة التي لا تقبل التعويض. وأظهر المدرب الفرنسي على مدار سنوات طويلة قدرة واضحة على التعامل مع ضغوط المباريات الكبرى وإدارة التفاصيل الفنية والتكتيكية في مراحل خروج المغلوب.



ولم يأتِ إنجاز ديشامب من فراغ، إذ نجح في بناء منتخب يتمتع بشخصية قوية وخبرة كبيرة في البطولات الكبرى، مع المحافظة على حضور فرنسا الدائم بين المنتخبات المنافسة على اللقب. كما أسهم الاستقرار الفني في تعزيز قوة «الديوك» ومنح اللاعبين الثقة اللازمة للتعامل مع أصعب الظروف والمواجهات.



ويضاف الانتصار على باراغواي إلى سلسلة النتائج المميزة التي حققها ديشامب في الأدوار الإقصائية للمونديال، ليصل إلى فوزه العاشر ويصبح صاحب رقم غير مسبوق في تاريخ البطولة، متقدماً على نخبة من المدربين الذين قادوا منتخباتهم في مراحل الحسم.



ويواصل ديشامب، الذي عرف المجد العالمي لاعباً ومدرباً، تعزيز إرثه الكروي مع منتخب بلاده، في مسيرة استثنائية تجمع بين الإنجازات والأرقام التاريخية.



ومع استمرار مشوار فرنسا في كأس العالم، تبقى الفرصة قائمة أمام المدرب الفرنسي لتعزيز رقمه القياسي وكتابة المزيد من الفصول التاريخية، في وقت يواصل «الديوك» التطلع نحو بلوغ الأدوار النهائية والمنافسة بقوة على اللقب العالمي.