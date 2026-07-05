في لقاء الحسم أمام كندا، لم يكن حارس المغرب ياسين بونو مجرد حارس مرمى، بل كان الصخرة التي وقفت في وجه كل المحاولات الكندية، والروح التي منحت منتخب المغرب الثقة للمضي قدماً وتحقيق فوز ثمين أهّله بكل جدارة إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم.



وطوال دقائق المباراة، ظهر بونو بمستوى كبير وتصدى لعدة فرص كندية خطيرة، كان أبرزها تسديدات قوية من مسافات قريبة، وتعامل ببراعة فائقة مع الكرات العالية والمرتدة، بفضل ردود فعله السريعة وتمركزه المثالي داخل منطقة الجزاء.



وقد نجح في الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الثانية على التوالي في البطولة، ليكون هذا الإنجاز دليلاً واضحاً على استقراره الفني في أصعب اللحظات، كما أن بونو أصبح عماد الدفاع ورمز الثقة، إذ لا يقتصر دوره على إيقاع الكرات فحسب، بل يمتد ليكون القائد الصامت خلف خط الدفاع؛ يوجه زملاءه، ينظم تحركاتهم، ويمنحهم الشعور بالطمأنينة الذي ينعكس إيجابياً على أدائهم طوال اللقاء، ليصبح عنصراً أساسياً في بناء الهجمات بفضل تمريراته الدقيقة وقدرته على بدء اللعب من الخلف بكل ثقة.



ويأتي هذا التألق من بونو ليكمل سلسلة الإنجازات التي يقدمها مع المنتخب المغربي، إذ أصبح اسمه مرتبطاً بأعظم الإنجازات الكروية العربية والأفريقية في العصر الحالي. ومع وصول الفريق إلى دور الثمانية، يبقى بونو على موعد مع تحديات جديدة، وهو ما ينتظره بكل جاهزية، ليستمر في كتابة فصول مجده ومجد كرة القدم المغربية.