يكرر الحوثي اليوم ما فعله في الأيام الأولى للانقلاب، باستقبال طائرات إيرانية وانتهاك السيادة اليمنية، ثم يحاول التغطية على هذه الجريمة بالأكاذيب والمغالطات وإلقاء المسؤولية على الآخرين.

ويجب على الحوثي أن يفهم جيداً الرسالة الواضحة والصريحة لتحالف دعم الشرعية، وأن يضعها نصب عينيه؛ فأمن المملكة وسيادة اليمن ليسا مجالاً للعب أو المزايدات أو الشعارات والمزاعم الزائفة.

وكان الأولى به، أن يعمل على حل الأزمات التي تعصف بالشعب اليمني، وأن يصرف الرواتب ويعيد الحقوق إلى أصحابها. فالقبائل اليمنية تقف اليوم في مقدمة الصفوف، عازمة على انتزاع حقوقها وكرامتها التي تنتهكها المليشيا كل يوم، بعد أن بلغ الصبر مداه. كما أن الجوع، وتدهور الاقتصاد، وتدمير المستشفيات والمصانع ومحطات الكهرباء، وانتشار الفقر والتسول في الأحياء والشوارع، تمثل جانباً من الأزمة الإنسانية التي يتجاهلها الحوثي، بل يحاول الهروب منها عبر افتعال الصراعات والحروب والأزمات.

اليمن ليس أرضاً للصراعات والحروب، ولا وطناً كُتب عليه الدمار وانتهاك السيادة، بل هي بلد عريق، والدفاع عن سيادته واستقراره واجب، لأن سيادة اليمن جزء لا يتجزأ من أمن المملكة.

لم يعد أحد يطيق وجود الحوثي، لا في الداخل ولا في الخارج، فالقبائل اليمنية تتحرك اليوم لبناء موقف وطني واسع، فيما يواصل المجتمع الدولي التعامل مع المليشيا بوصفها تهديداً للأمن الإقليمي والدولي. ومع ذلك، لا تزال المليشيا تناور، وترفض فرص السلام، وتحاول الهروب من أزماتها وعزلتها الدولية، عبر جر اليمنيين إلى مزيد من الحروب والدمار.