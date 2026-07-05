واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي تحطيم الأرقام القياسية في بطولة كأس العالم، بعدما قاد منتخب بلاده إلى ربع النهائي بتسجيله هدف الفوز أمام باراغواي من ركلة جزاء، رافعاً رصيده إلى 19 هدفاً في تاريخ مشاركاته بالمونديال.



ووصل قائد المنتخب الفرنسي إلى هذا الرقم خلال 19 مباراة فقط في كأس العالم، ليحافظ على معدل تهديفي استثنائي يبلغ هدفاً في كل مباراة، مؤكداً مكانته كواحد من أعظم الهدافين في تاريخ البطولة.



ويواصل مبابي كتابة فصول جديدة من مسيرته المونديالية، إذ بات أحد أبرز نجوم النسخة الحالية، ويطمح إلى قيادة «الديوك» لمواصلة المشوار عندما يواجه المنتخب المغربي في دور ربع النهائي من كأس العالم 2026.