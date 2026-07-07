وسط أنباء عن مساعٍ إسرائيلية لنقل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل المقررة الأسبوع القادم إلى روما ورفض لبنان ذلك، كشفت مصادر مطلعة، أن الرئيس اللبناني جوزيف عون سيجري زيارة إلى البيت الأبيض في 21 يوليو الجاري.



وأفادت المصادر بأن واشنطن عرضت على بيروت نقل جولة المفاوضات السادسة مع إسرائيل إلى روما، مبينة أن بيروت رفضت ذلك كونه طلباً إسرائيلياً للتحرر من الضغط الأمريكي.



وأشارت إلى أن إسرائيل تسعى لإنتاج صيغة ثنائية مع لبنان بحضور أمريكي بالحد الأدنى، في ظل مماطلة إسرائيل تطبيق المناطق التجريبية، واستمرار تفريغ الجنوب، مبينة أن إسرائيل هددت بتقديم دعاوى أمام القضاء الأمريكي تتهم لبنان بإيواء منظمات إرهابية.



من جهة أخرى، دان الرئيس اللبناني، اليوم، استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مجدداً دعوة المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار.



وأكد عون خلال لقاء مع وفود من حزب «الوطنيين الأحرار»، وجمعية المصارف، وحركة «التغيير» أنه لن يقبل -تحت أي ظرف- أن يفاوض أحد عن لبنان، مشيراً إلى أن بلاده تمكنت من انتزاع اعتراف من إسرائيل بعدم وجود أي مطامع لديها بالأرض اللبنانية.



وأكد أن قطار الدولة أقلع، وأن قرار حصرية السلاح (بيد الدولة) سيُنفذ، مشدداً على أنه لا بديل عن قيام الدولة لتحقيق مصلحة جميع اللبنانيين.