نجت الممثلة الروسية الشهيرة يوليا فرانتس من حادث كاد يودي بحياتها، بعدما علقت برفقة إحدى صديقاتها على مسار انزلاق جبلي في مدينة سوتشي جنوب غربي روسيا، في واقعة تزامنت مع هطول أمطار غزيرة وعاصفة مفاجئة زادت من خطورة الموقف.

وذكرت تقارير إعلامية روسية أن فرانتس، البالغة من العمر 37 عاماً، كانت تستمتع وصديقتها برحلة ترفيهية على أحد مسارات الانزلاق الجبلي، قبل أن تتوقف بهما العربة بشكل مفاجئ على ارتفاع يصل إلى 207 أمتار فوق سطح الأرض، لتجدا نفسيهما عالقتين في ظروف مناخية صعبة.

وبينما كانت فرق الإنقاذ في طريقها إلى الموقع، اشتدت الأمطار والعاصفة، ما تسبب في إصابة الممثلة وصديقتها ببرودة شديدة نتيجة بقائهما معلقَتين في الهواء لفترة من الوقت، قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليهما وإنهاء الموقف دون تسجيل أي إصابات.

وأكدت شبكة «SHOT» الإخبارية الروسية أن سرعة استجابة فرق الطوارئ حالت دون تفاقم الحادث، مشيرة إلى أن عملية الإنقاذ تمت بنجاح، ولم تستدعِ الحالة نقل الممثلة أو مرافقتها إلى المستشفى أو تنفيذ عملية إخلاء طبي.

وتعد يوليا فرانتس واحدة من الوجوه المعروفة في الدراما الروسية، إذ شاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية التي حققت انتشاراً واسعاً، من بينها مسلسلات «زولوتويه دنو»، و«ميتود»، و«غوغول»، و«يونيفر: نوفايا أوبشاغا»، ما جعل خبر تعرضها للحادث يحظى باهتمام واسع عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتشتهر مدينة سوتشي، الواقعة على ساحل البحر الأسود، بكونها واحدة من أبرز الوجهات السياحية في روسيا، وتضم العديد من مرافق الترفيه والمغامرات الجبلية، بما في ذلك مسارات الانزلاق والتلفريك، التي تستقطب آلاف الزوار سنوياً.

وتؤدي الأحوال الجوية المتقلبة، خصوصاً خلال مواسم الأمطار، أحياناً إلى توقف بعض هذه المرافق بشكل مفاجئ، الأمر الذي يستدعي تدخل فرق الإنقاذ لضمان سلامة الزوار.