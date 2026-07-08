حصل «دويتشه بنك» على ترخيص لفتح مقر إقليمي في السعودية، مما يتيح للمؤسسة المالية الألمانية فرصة الحصول على عقود كبيرة حكومية مرتبطة بالدولة، في الوقت الذي تحث فيه المملكة الشركات متعددة الجنسيات على توسيع وجودها في الرياض.



وذكر البنك في بيان اليوم، أن المقر الجديد سيكون في الرياض ويتولى الإشراف على إدارة دويتشه بنك في المنطقة واتخاذ القرارات الإستراتيجية والوظائف المؤسسية له في الشرق الأوسط.



وينضم دويتشه بنك إلى عدد من المؤسسات المالية التي حصلت بالفعل على الترخيص، بما في ذلك «جيه.بي مورغان» و«غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي».



أهداف التوسع



وذكرت شركة دويتشه سيكيوريتيز-السعودية أن المقر سيكون ثالث كيان قانوني لدويتشه بنك في السعودية، إلى جانب فرع البنك في الرياض الذي تأسس في 2006 ويخضع لرقابة البنك المركزي السعودي، والشركة التي تأسست في 2007 وتخضع لرقابة هيئة السوق المالية.



وقال الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا جمال الكشي: «إن الترخيص سيدعم أهداف التوسع للبنك في المنطقة وقدرته على ربط العملاء السعوديين والإقليميين بالفرص المتاحة في أوروبا وآسيا والأمريكيتين وأفريقيا».



وأضاف: «هذه الخطوة ستساعد في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية وأسواق أخرى في المنطقة».