كشفت بيانات هيئة الإحصاء تراجع واردات السعودية السلعية خلال شهر أبريل 2026 إلى نحو 75.7 مليار ريال، وذلك بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.



ووفقاً للبيانات، ومقارنة بشهر مارس الماضي، ارتفعت الواردات السعودية من السلع بنحو 16.2 مليار ريال وبنسبة 27%.



أهم 10 دول



واستحوذت آلات وأجهزة آلية، معدات كهربائية، وأجزاؤها على 33% من إجمالي واردات المملكة العربية السعودية في أبريل الماضي، وبقيمة 25.2 مليار ريال، ثم قسم عربات، طائرات، بواخر، ومعدات نقل مماثلة بنحو 10%.



استحوذت الصين على 29% من إجمالي واردات السعودية في أبريل 2026، ما يعادل 22.3 مليار ريال، ثم الإمارات بقيمة 6 مليارات ريال، فالولايات المتحدة الأمريكية ﺑ5.5 مليار ريال.



وشكلت أهم 10 دول تم الاستيراد منها نحو 71% من إجمالي الواردات، ما يعادل 53.6 مليار ريال.