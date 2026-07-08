بينما كانت الجماهير تتابع أصداء الموقعة الكروية المثيرة بين منتخبي مصر والأرجنتين، اشتعلت جبهة أخرى غير متوقعة تماماً، ولكن هذه المرة في كواليس العالم الرقمي المظلم، إذ فجّر قرصان إلكتروني غامض مفاجأة مدوية بزعمه اختراق الأنظمة الحصينة للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) وعرض بياناته الحساسة للبيع في سوق الهكرز.

المثير للجدل والفضول في آنٍ واحد، هو أن هذا المخترق اختار لنفسه اسماً مألوفاً للغاية في الشارع الرياضي العربي، إذ أطلق على حسابه المستعار اسم «حسام حسن»، ليربط خطته الهجومية بالتوقيت الساخن للمباراة.

ما البيانات المعروضة للبيع؟

وفقاً للإعلان المرصود على أحد منتديات القرصنة الشهيرة، ادعى الهاكر «حسام حسن» أنه نجح في سحب قاعدة بيانات ضخمة وحساسة تخص المستخدمين والمسجلين في موقع الاتحاد الأرجنتيني. وشملت القائمة المزعومة ملفات في غاية الخطورة:

ملفات الهوية الشخصية: أرقام الهوية الوطنية، الأسماء، وأرقام الهواتف.

بيانات الحسابات السرية: عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور المُشفّرة.

المعلومات الرقمية: عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) الخاصة بالمستخدمين.

المحتوى الخاص: صور شخصية للمستخدمين المخزنة في أنظمة الاتحاد.

هل وقعت الأرجنتين في الفخ؟

رغم الضجة الهائلة التي أحدثها الإعلان وتوقيته الذكي، إلا أن خبراء الأمن السيبراني يطالبون بالتروي، نظراً لوجود علامات استفهام كبرى تحيط برواية الهاكر. ففي تحليل رقمي: كشفت شركة «hackmanac» المتخصصة في تتبع الهجمات السيبرانية، عبر تدوينة لها على منصة «إكس»، أن القرصان الذي يحمل اسم «حسام حسن» لم يقدم حتى اللحظة أي أدلة فنية ملموسة، كما امتنع عن نشر أي عينات مجانية (Samples) من البيانات لإثبات صدق ادعائه، ولم يوضح الطريقة أو الثغرة التي استخدمها للتوغل داخل السيرفرات.

وحتى هذه الساعة، يلف الغموض الواقعة بالكامل، إذ التزم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم الصمت التام، ولم يصدر أي تأكيد أو نفي رسمي بشأن تعرض أمنه الرقمي للاختراق، كما لا توجد أي مؤشرات مستقلة تثبت صحة هذا التسريب، مما يفتح الباب أمام احتمالية أن يكون الإعلان مجرد محاولة احتيال مستغلةً الزخم الرياضي للمباراة، أو رغبة من الهاكر المجهول في صناعة «تريند» عالمي صاخب.