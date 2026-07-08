أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد خلية في قوات النخبة التابعة للجناح العسكري لحركة حماس، قال إنه شارك في الهجوم على كيبوتس نيريم خلال هجمات السابع من أكتوبر 2023، في غارة جوية استهدفت جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الغارة أسفرت عن مقتل محمد عماد عبدالرحمن أبو طعيمة، الذي وصفه بأنه قائد خلية نخبة في كتائب القسام، مضيفاً أنه كان من بين المشاركين في اقتحام كيبوتس نيريم خلال هجمات السابع من أكتوبر.

وبحسب بيان الجيش، فإن أبو طعيمة قاد خلال الحرب خلية نفذت عمليات وكمائن ضد القوات الإسرائيلية العاملة في قطاع غزة، وعمل في الفترة الأخيرة على الحفاظ على جاهزية عناصر الحركة، إلى جانب تجنيد مقاتلين جدد والتخطيط لعمليات إضافية.

وأضاف أن القيادي المستهدف كان يمثل «تهديداً فورياً» للقوات الإسرائيلية المنتشرة في جنوب القطاع، مشيراً إلى أنه قُتل فيما وصفها بـ«غارة جوية دقيقة».

وأكد الجيش أن قواته ستواصل عملياتها في قطاع غزة لإزالة أي تهديد فوري، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية في جنوب القطاع.

ولم يصدر تعليق فوري من حركة حماس بشأن الإعلان الإسرائيلي أو هوية القيادي الذي قال الجيش إنه قتله، كما تعذر التحقق بشكل مستقل من تفاصيل الرواية الإسرائيلية.