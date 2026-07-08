كشف موقع «واللا» الإسرائيلي أن تل أبيب تستعد لاحتمال استئناف القتال مع إيران. وأفاد الموقع أن الجيش الإسرائيلي عقد هذا الأسبوع اجتماعاً تنسيقياً مع القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) استعداداً لسيناريو تجدد المواجهات.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن، اليوم الأربعاء، أن الهدنة مع إيران انتهت، وذلك بعد أن شنت واشنطن ضربات على إيران.



وقال ترمب خلال قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، رداً على سؤال عما إذا كانت الهدنة مع إيران قد انتهت: «بالنسبة لي، الأمر انتهى»، مضيفاً أن «التعامل معهم مجرد مضيعة للوقت». وأضاف: «إنهم مرضى يقودهم مرضى، وهم أشخاص شرسون وعنيفون. ولو كان بحوزتهم سلاح نووي، لاستعملوه».



وأشار ترمب إلى أنه سيتحدث مع المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذين كانا يتفاوضان مع الإيرانيين، لكنه شدد على أن الأمر متروك لطهران للعودة إلى طاولة المفاوضات. وتابع: «بالنسبة لي، التعامل معهم مضيعة للوقت. إنهم كاذبون».



واتهم ترمب الإيرانيين بتكرار تحريف ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران في 17 يونيو.



وقال الرئيس الأمريكي: «الجميع متفق على عدم امتلاك أسلحة نووية. نبرم اتفاقاً، ثم يخرجون إلى الصحافة ويقولون إننا لم نتحدث عن ذلك أصلاً هناك شيء غير طبيعي لديهم، إنهم مجانين».



يذكر أن الولايات المتحدة شنت، أمس الثلاثاء، ضربات على أكثر من 80 هدفاً في إيران رداً على هجمات إيرانية استهدفت سفناً تجارية في مضيق هرمز.



ثم أعلنت طهران، اليوم، مهاجمة الكويت والبحرين، رداً على ضربات واشنطن.



كما ألغت الولايات المتحدة الرفع المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني عقب الهجمات على السفن.



ويتبادل الطرفان الاتهامات بخرق مذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير بضربات أمريكية إسرائيلية على إيران.