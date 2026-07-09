فرض فيلم «شمشون ودليلة» حضوره بقوة مع انطلاق عرضه التجاري في دور السينما المصرية، بعدما نجح في تسجيل أعلى إيرادات يومية منذ أول ليلة عرض، ليبدأ رحلته السينمائية متصدرًا المنافسة بين أفلام موسم صيف 2026.

وسجل العمل، الذي يجمع أحمد العوضي ومي عمر في البطولة، إيرادات وصلت إلى 4 ملايين و200 ألف جنيه، مقابل بيع 25 ألفًا و383 تذكرة خلال يومه الأول، وفق الأرقام المعلنة من إحدى شركات التوزيع السينمائي، ليحصد المركز الأول في شباك التذاكر منذ بداية عرضه.

أبطال العمل

يضم الفيلم نخبة من النجوم إلى جانب أحمد العوضي ومي عمر، منهم خالد الصاوي، محمد ثروت، عصام السقا، أحمد الرافعي، أحمد عصام السيد، ريتال عبد العزيز، وعارفة عبد الرسول، كما يشهد العمل ظهور عدد من ضيوف الشرف الذين يشاركون في أحداثه.

قصة الفيلم

ينتمي «شمشون ودليلة» إلى نوعية الأفلام التي تمزج بين الأكشن والكوميديا والرومانسية، إذ تدور أحداثه في إطار مليء بالمواقف المشوقة والمفارقات الكوميدية، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج رؤوف السيد، بينما يتولى كريم السبكي الإشراف العام على تنفيذ مشاهد الأكشن، ومن إنتاج أحمد السبكي وكريم السبكي.

مسلسله الجديد

وفي سياق آخر، يواصل أحمد العوضي التحضير لخطوته الدرامية القادمة، بعدما تعاقد على بطولة مسلسل جديد ينافس به في موسم رمضان 2027، في تعاون جديد مع المؤلف محمود حمدان، مؤكدًا أنه يسعى لتقديم تجربة مختلفة عن الأعمال التي سبق أن قدمها في الدراما.

وكان أحمد العوضي سجل حضورًا بارزًا في موسم دراما رمضان الماضي 2026 من خلال مسلسل «علي كلاي»، الذي جمع كلا من درة، ويارا، ومحمد ثروت، وطارق الدسوقي وآخرين، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.