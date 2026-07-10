تشهد قائمة ضيوف الشرف في فيلم «خلي بالك من نفسك» مفاجآت لافتة، يتقدمها انضمام الفنان المصري عمرو سعد في ظهور خاص، يجمعه للمرة الأولى سينمائياً مع ياسمين عبدالعزيز وأحمد السقا، قبل أيام من طرح الفيلم في دور العرض يوم 22 يوليو الجاري.

ويأتي ظهور عمرو سعد ضمن مجموعة من ضيوف الشرف الذين يشاركون في أحداث العمل، بينهم كريم فهمي، وإياد نصار، وماجد المصري، ومحمد لطفي، وأحمد الرافعي، في أدوار وصفها صناع الفيلم بالمؤثرة في مجريات الأحداث، مع الإبقاء على تفاصيلها طي الكتمان للحفاظ على عنصر المفاجأة.

ويُعد «خلي بالك من نفسك» محطة مهمة في مسيرة ياسمين عبدالعزيز، إذ يمثل عودتها إلى السينما بعد غياب دام سبعة أعوام، كما يجدد تعاونها مع أحمد السقا بعد أكثر من 20 عاماً على لقائهما المسرحي.

وينتمي الفيلم إلى فئة الأكشن الكوميدي، ويشارك في بطولته محمد رضوان، ومصطفى أبوسريع، إلى جانب نخبة من الفنانين، وهو من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وسط ترقب جماهيري لمعرفة المفاجآت التي يحملها العمل عند انطلاق عرضه.