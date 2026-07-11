شهدت سماء السعودية فجر اليوم اقتران عنقود الثريا بالقمر، في ظاهرة فلكية يُطلق عليها في الموروث الشعبي العربي «قران 25».

تُعد هذه الظاهرة من العلامات الزمنية التي اعتمد عليها العرب قديمًا في التقويم ومعرفة المواسم، وتشير إلى بداية الشهر الثاني من فصل الصيف وما يصاحبه من اشتداد درجات الحرارة.

وأوضح عضو نادي الفلك محمد عناد الهزيمي، أن «قران 25» يتزامن مع دخول منزلة الجوزاء، ويُعد عند أهل البادية مؤشرًا على جمرة القيظ، وهي الفترة التي تشتد فيها حرارة الصيف، ويكثر خلالها هبوب الرياح الحارة (السموم)، وتبدأ الرطوبة بالارتفاع في المناطق الساحلية، وتنشط خلالها العواصف البحرية.

يوأضاف أن هذه الفترة تمتد لنحو 27 يومًا، ويوليها المزارعون اهتمامًا خاصًا، إذ يحرصون على زيادة معدلات ري المزروعات وسقيها لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة والمحافظة على نمو المحاصيل.

وأشار إلى أن اقتران عنقود الثريا بالقمر يُعد من الظواهر الفلكية التي حظيت باهتمام العرب منذ القدم، إذ اعتمدوا عليها في تحديد المواسم وتقلبات الطقس ومتابعة بدايات الفصول، ضمن منظومة تقويمية دقيقة استندت إلى حركة النجوم ومنازل القمر، ولا تزال هذه الظاهرة تحظى باهتمام المهتمين بالفلك والموروث الشعبي، بوصفها مؤشرًا طبيعيًا على دخول مرحلة مناخية جديدة.