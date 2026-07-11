توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم (السبت)، أن تظل الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وقد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق وأجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة والرياض ونجران، مما قد يؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وكذلك على طريق الساحل الواصل إلى جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر ستكون خفيفة إلى متوسطة الموج.

وفي الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 - 34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر ستكون خفيفة إلى متوسطة الموج.