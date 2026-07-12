استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، مدير صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليوسف، يرافقه عدد من قيادات الصندوق. ونوّه أمير المنطقة الشرقية بما يحظى به قطاع تنمية الموارد البشرية من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، وأكّد أن الاستثمار في الإنسان، وتمكين الشباب والفتيات، وتأهيل الكوادر الوطنية تُعد من المرتكزات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأشار إلى أهمية مواصلة تطوير البرامج والمبادرات التي تعزز جاهزية أبناء وبنات الوطن لسوق العمل، وتوسّع فرص توظيفهم، وترفع كفاءتهم وقدرتهم على المنافسة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات بما يسهم في دعم التنمية الوطنية المستدامة. وقدّم اليوسف لأمير المنطقة الشرقية عرضًا عن أبرز إنجازات ومبادرات الصندوق، مستعرضًا البرامج والمشاريع الهادفة إلى دعم توطين الوظائف، وزيادة أعداد الملتحقين بسوق العمل، وتأهيل طالبي العمل للانخراط في القطاع الخاص، إضافة إلى جهود الصندوق في تنفيذ الدورات التدريبية وورش العمل التطويرية. ورفع اليوسف الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية على ما يلقاه الصندوق من دعم ومتابعة، مشيدًا باهتمامه بالبرامج والمبادرات التي تسهم في تأهيل وتمكين الشباب والفتيات، وتعزيز فرصهم في سوق العمل، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويلبي حاجات سوق العمل.