كشفت هيئة المقاولين، ارتفاع عدد منشآت قطاع المقاولات في المملكة إلى نحو 365 ألف منشأة بنهاية عام 2025، مقارنة بـ281 ألف منشأة في العام السابق، محققة نمواً سنوياً بلغ 29.6%، وفقاً لتقريرها السنوي لعام 2025.

وأوضح التقرير، أن المنشآت المتناهية الصغر استحوذت على النسبة الأكبر من إجمالي منشآت القطاع بواقع 84.88%، تلتها المنشآت الصغيرة بنسبة 12.52%، فيما توزعت النسبة المتبقية بين المنشآت المتوسطة والكبيرة والعملاقة.

وتصدر نشاط تشييد المباني أنشطة قطاع المقاولات، مستحوذاً على 66.67% من إجمالي المنشآت، يليه نشاط التشييد المتخصص بنسبة 21.98%، ثم نشاط الهندسة المدنية بنسبة 5.69%، فيما توزعت بقية المنشآت على أنشطة خدمات المباني وتجميل المواقع، والأنشطة المعمارية والهندسية والاختبارات الفنية والتحليل.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، استحوذت منطقة الرياض على 33.04% من إجمالي منشآت القطاع، تلتها منطقة مكة المكرمة بأكثر من 15%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 13.61%، والقصيم بنسبة 11.07%، فيما توزعت بقية المنشآت على بقية مناطق المملكة.

وبيّن التقرير، أن عدد العاملين في قطاع المقاولات بلغ 4.4 مليون عامل بنهاية عام 2025، تركزت النسبة الأكبر منهم في منطقة الرياض بواقع 45.25% من الإجمالي، تلتها المنطقة الشرقية بنسبة 24.63%، ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة 12.60%، فيما توزع باقي العاملين على بقية مناطق المملكة.