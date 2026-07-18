أكد عضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أن البنك سيراقب كيف تؤثر حرب إيران على اقتصاد منطقة اليورو، وسيتخذ قراراته بناء على البيانات التي تصله.



وقال العضو بمجلس محافظي البنك ألفارو سانتوس بيريرا لصحيفة أوبزرفادور البرتغالية في مقابلة نشرت بنهاية الأسبوع الماضي: «هناك حالة مرتفعة للغاية من عدم اليقين وتقلب كبير في ظل تغير التطورات أحياناً بشكل شبه يومي على صلة بالصراع في الشرق الأوسط».



وأضاف «أهم شيء الآن هو الاطلاع على البيانات وفهم ماذا يحدث».



وتأتي التصريحات في اليوم الأول من فترة هدوء اعتيادية بالبنك المركزي الأوروبي قبل اجتماعات لجنة السياسة النقدية.



ويُتوقع على نطاق واسع أن المسؤولين سيبقون على معدلات الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل بعد زيادة الشهر الماضي، مما سيمنحهم وقتاً لتقييم تأثيرات تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران.