ارتفعت ثقة المستهلكين في أمريكا خلال أوائل يوليو الجاري إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، مدفوعة بانخفاض أسعار الوقود، بحسب تقرير صادر عن جامعة ميشيجان الأمريكية أمس (الجمعة).



وذكرت الجامعة أن مؤشر ثقة المستهلكين ارتفع خلال يوليو إلى 54.4 نقطة، مقارنة بـ49.5 نقطة في يونيو، متجاوزًا توقعات جميع المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء آراءهم.



وأشارت بلومبرغ إلى أن انخفاض أسعار البنزين في الولايات المتحدة خلال يونيو وأوائل يوليو أسهم في تخفيف الضغوط على ميزانيات الأسر الأمريكية.



لكن منذ ذلك الحين، تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران، وأُغلق مضيق هرمز مجددًا، لترتفع أسعار النفط، ومعها أسعار الوقود وتوقعات التضخم.



وجُمعت بيانات المسح خلال الفترة من 23 يونيو إلى 13 يوليو، فيما أشار التقرير إلى أن 70% من الردود وردت قبل تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران في أوائل يوليو.



وعلى صعيد الأسعار، يتوقع المستهلكون ارتفاعها خلال العام المقبل بمعدل 4.2% سنويًا، مقارنة بتوقعات بلغت 4.6% في مسح الشهر الماضي. كما يتوقعون ارتفاع الأسعار خلال فترة تراوح بين 5 و10 أعوام بمعدل 3.3% سنويًا، وهو المستوى نفسه المسجل في المسح السابق.