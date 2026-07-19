لامست درجة الـ50 مئوية عددًا من المدن السعودية مع دخول جمرة القيظ، إذ تبلغ درجات الحرارة أشد مستوياتها خلال هذه الفترة، مع ارتفاع ملحوظ في معدلات الرطوبة على السواحل، وتمتد الفترة أسابيع عدة، تشهد خلالها معظم مناطق السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، لتلامس معدلاتها السنوية القصوى.

طباخ التمر

وتبدأ جمرة القيظ عادة في منتصف يوليو وتستمر حتى مطلع أغسطس، وتُعرف شعبيًا باسم «طباخ التمر»، وتسهم درجات الحرارة المرتفعة خلال هذه الفترة في تسريع نضج ثمار النخيل وتحولها إلى رطب، فيما تتسم الأجواء بنشاط الرياح الساخنة وارتفاع درجات الحرارة بصورة لافتة، ترافقها زيادة ملموسة في معدلات الرطوبة بالمناطق الساحلية.

وكشف المركز الوطني للأرصاد، بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية، وسجلت حفر الباطن والصمان أعلى درجة حرارة في السعودية بواقع 49 مئوية، وسادت درجة الحرارة 48 على الدمام والأحساء وصحراء الدهناء.

وسجلت كل من الرياض، بريدة، رفحاء، المجمعة، روضة التنهات والخرج درجة حرارة عظمى 46 مئوية، وشهد وادي الدواسر درجة حرارة عظمى 45 مئوية.

ولامست درجة حرارة الـ44 مئوية المدينة المنورة، شرورة، فيما سجلت مكة المكرمة، ينبع، الدوادمي 43، وسجلت محافظة جدة درجة حرارة عظمى 39 مئوية وأعلى معدلات الرطوبة 80%.

الأمطار في المرتفعات الجبلية

في الشأن نفسه، تشهد المرتفعات الجبلية أمطارًا متفرقة، تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، مصحوبة بعواصف رعدية، تشمل أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً متفرقة من محافظات بلجرشي، والقرى، وبني حسن، والمندق، والعقيق، والمراكز التابعة لها، كما تشمل مناطق متفرقة من منطقة عسير تشمل أبها، خميس مشيط، الحبلة.

طقس شديد الحرارة حتى السبت

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير الطقس الحار إلى شديد الحرارة على عدد من مناطق المملكة خلال الأيام القادمة، مع تسجيل درجات حرارة عظمى تتراوح بين 47 و49 درجة مئوية على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض، وذلك ابتداءً من غد (الإثنين) وحتى (السبت) 25 يوليو.

وأوضح المركز، أن درجات الحرارة العظمى يُتوقع أن تتراوح بين 47 و49 درجة مئوية على أجزاء من المنطقة الشرقية، إلى جانب الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 25 يوليو.

كما أشار إلى استمرار الأجواء الحارة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، حيث يُتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 46 و48 درجة مئوية خلال الفترة من 20 إلى 22 يوليو.