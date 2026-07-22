أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، اليوم (الأربعاء)، أن سلوك إيران يقوض الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار، مطالباً في الوقت ذاته مجلس الأمن الدولي بوضع حد للاعتداءات الإيرانية.

وأوضح البديوي خلال كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي اليوم، أن مواصلة الاعتداءات الإيرانية ستعرض الاقتصاد العالمي لخطر جسيم، مبيناً أن ممارسات إيران في مضيق هرمز أثرت على حركة التجارة العالمية.

وأدان أمين مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات «ادعاءات الحوثي ضد السعودية» قائلاً: «التصريحات غير المسؤولة العدائية الصادرة عن ميليشيا الحوثي، وما تضمنته من ادعاءات غير صحيحة تجاه المملكة العربية السعودية والتلويح بإغلاق مضيق باب المندب، في تصعيد خطير يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا لحرية الملاحة الدولية، ولسلامة أحد أهم الممرات البحرية الإستراتيجية في العالم، وإن مثل هذه التهديدات تمس أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى حماية سلاسل الإمداد العالمية، وضمان انسياب التجارة الدولية وإمدادات الطاقة».

وطالب البديوي باتخاذ موقف دولي حازم ضد تهديدات الحوثيين للملاحة، مشدداً على ضرورة عدم السماح لأي جهة باستخدام الممرات البحرية الدولية كورقة ابتزاز أو وسيلة لزعزعة الأمن والسلم الدوليين.

وقال البديوي: «أننا في مجلس التعاون نقف صفاً واحداً مع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية أمنها وسلامة سيادة أراضيها ومصالحها الحيوية».

وأشار إلى أن الاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس وتهديد جماعة الحوثي بإغلاق مضيق باب المندب، أعمال تستوجب المحاسبة الفورية وموقف دولي حازم يكفل احترام قواعد القانون الدولي، وضمان حرية الملاحة، وحماية البنية التحتية الحيوية المرتبطة بالطاقة والموارد الطبيعية.

ولفت إلى أن إيران تواصل شن هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على دول مجلس التعاون ودول أخرى، دون أي مبرر مشروع، وفي انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقواعد حسن الجوار، وما زالت هذه الاعتداءات المستمرة، تشكل خطراً جسيما على دول المجلس والمجتمعين الإقليمي والدولي، وتعطل مسيرة التنمية والاستقرار، وتعرّض الاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة.

وشدد على ضرورة الاضطلاع المجتمع الدولي وفي مقدمتهم مجلس الأمن الدولي، بمسؤولياته القانونية لوضع حد لهذه الاعتداءات وردع إيران عن مواصلة سياساتها العدوانية، بما يحفظ السلم والأمن الدوليين ويصون سيادة الدول وسلامة أراضيها.

وأشار إلى أن هذه الهجمات لا تستهدف الدول المعتدى عليها فحسب، بل تمثل كذلك امتداداً لنهج يضر بالشعب الإيراني نفسه، الذي يرزح تحت وطأة نظام يبدد مقدرات بلاده في سياسات التصعيد والصراع، بدلاً من توجيهها نحو التنمية والازدهار وتحسين مستوى معيشة مواطنيه وضمان مستقبلهم.

وقال البديوي: إن هذا السلوك الإيراني يمثل سلوكاً مرفوضًا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والازدهار، ويؤكد الحاجة إلى موقف دولي حازم يكفل احترام قواعد القانون الدولي، وضمان حرية الملاحة، وحماية البنية التحتية الحيوية المرتبطة بالطاقة والموارد الطبيعية".

ولفت الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى أن الممارسات الإيرانية الخطيرة والتي استهدفت حرية الملاحة في مضيق هرمز، والمتمثلة في، استهداف السفن التجارية، وزرع ألغام بحرية، ومحاولات لفرض مسارات إجبارية داخل المياه الإقليمية الإيرانية، وتهديدات صريحة بمنع العبور، إضافة إلى إعلانات متكررة بإغلاق المضيق، وإن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وتقوض الثقة في أمن أحد أهم الممرات البحرية العالمية، كما ترتب على هذه الممارسات خسائر بشرية ومعاناة إنسانية طالت أكثر من 20 ألف بحار من جنسيات متعددة، فضلاً عن تأثيراتها المباشرة على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، وهو ما يستدعي دعماً كاملاً للجهود التي تبذلها المنظمة البحرية الدولية لمعالجة هذه الأزمة وضمان سلامة الملاحة وحماية المدنيين.