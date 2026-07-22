فيما يدرس الرئيس الأمريكي خيارات لعملية عسكرية واسعة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، اليوم (الأربعاء)، أن قواتها أعادت توجيه تسع سفن تجارية وعطّلت سفينة واحدة لضمان الامتثال الكامل للحصار.



وعرضت القيادة المركزية الأمريكية بحارة أمريكيين على متن مدمرة مزوّدة بصواريخ موجهة يواصلون مراقبة العمليات في بحر العرب، ضمن جهود القوات الأمريكية لإنفاذ الحصار البحري على إيران.



في الوقت ذاته، قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن الرئيس دونالد ترمب يدرس استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، موضحين أن أي عملية جديدة قد تشكل تصعيداً كبيراً في المواجهة مع إيران.



وذكر المسؤولون أن واشنطن تواصل تقييم الخطوات القادمة في ظل التوترات المتزايدة بين الجانبين، مشيرين إلى أن إسرائيل قد تشارك في أي عمليات محتملة، لكنها لن تنضم إلى الحرب إلا إذا تعرضت لهجوم إيراني أو طلبت منها الولايات المتحدة ذلك.



وذكر مسؤولون إسرائيليون أن مشاركة إسرائيل في الحرب على إيران ليست محسومة، ولن تنضم للحرب إلا في حال تعرضها لهجوم إيراني أو إذا طلبت منها الولايات المتحدة المشاركة.



وذكر موقع «إكسيوس» أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين يناقشون إمكانية عقد لقاء بين ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الأسبوع القادم.



ومن المتوقع أن يتناول اللقاء، حال انعقاده، تطورات الملف الإيراني، وخيارات التعامل مع طهران، إلى جانب ملفات إقليمية أخرى، في ظل استمرار تقييم واشنطن لخطواتها القادمة.



وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قال إن قدرات إيران الصاروخية والمسيّرة التي تُستخدم في الضربات الحالية تمثّل «بالضبط الدرع التقليدي الذي كانت ستختبئ خلفه للمضي في برنامج نووي».



وأضاف روبيو أن هذه القدرة تراجعت بدرجة كبيرة، لكنه اعتبر أن إيران، بعد عام من الآن، كانت ستمتلك عدداً كبيراً من الصواريخ والطائرات المسيّرة، بما يشكل درعاً كان سيمنحها حصانة لفعل ما تريد.