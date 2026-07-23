أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أمس (الأربعاء)، تمديد عقد نجمه فيل فودين، في إطار خطته للحفاظ على القوام الأساسي.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «وقع فيل فودين عقداً جديداً يمتد لأربع سنوات، ليبقى داخل أروقة استاد الاتحاد حتى عام 2030».

مسيرة ذهبية مع السيتي

وانضم لاعب الوسط المهاجم إلى أكاديمية مانشستر سيتي وهو في التاسعة من عمره، ومنذ تسجيل ظهوره الأول مع الفريق الأول تحت قيادة بيب غوارديولا عام 2017، تحول فودين إلى أحد أكثر اللاعبين تتويجاً بالألقاب في تاريخ النادي.

وفي المجمل، حصد فودين 20 لقباً مع السيتي: 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، و5 ألقاب في كأس الرابطة، و3 ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، و3 ألقاب في الدرع الخيرية، إضافة إلى لقب واحد في كل من دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

ماريسكا يقود السيتي

يُذكر أن مانشستر سيتي تعاقد مع المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، لخلافة الإسباني بيب غوارديولا، الذي غادر النادي بعد 10 سنوات قاد فيها الفريق إلى اعتلاء منصات التتويج محلياً وقارياً وعالمياً.