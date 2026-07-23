كشفت دراسة علمية حديثة أن القدرة على إدراك الخصائص المجردة للأشكال الهندسية قد لا تكون مقتصرة على البشر، بعدما أظهرت نتائجها أن بعض أنواع القرود تستطيع التعرف إلى الأشكال والتعامل معها بطريقة تقترب من آلية تفكير الإنسان.

وأشارت الدراسة، المنشورة في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم الأمريكية (PNAS)، إلى أن هذه القدرة قد تعود إلى سلف مشترك سبق ظهور الإنسان الحديث بوقت طويل.

وشملت الدراسة ثمانية قرود من «المكاك الريسوسي» و«البابون الزيتوني»، إلى جانب 21 طفلاً في مرحلة ما قبل المدرسة و100 شخص بالغ، خضعوا جميعاً للمهمة الإدراكية نفسها لمقارنة طريقة معالجة المعلومات الهندسية.

وصمم الباحثون اختباراً يعتمد على مطابقة الأشكال؛ إذ يشاهد المشاركون شكلاً معيناً، ثم يختارون الشكل المطابق له من بين مجموعة من الأشكال، حتى في حال تغير حجمه أو اتجاهه، بهدف قياس القدرة على التعرف إلى البنية الهندسية بعيداً عن التغيرات البصرية السطحية.

وأوضح فريق البحث أن المهمة لا تعتمد على الرؤية فقط، بل تتطلب عمليات إدراكية معقدة تبدأ بتحليل حدود الشكل واستخراج خصائصه البصرية، ثم مقارنتها بأشكال جديدة مع مراعاة اختلاف الحجم أو زاوية العرض، قبل اتخاذ القرار بشأن تطابق الشكلين.

واستخدم الباحثون أساليب مكافأة مختلفة لتحفيز المشاركين؛ إذ حصلت القرود على وجبات خفيفة عند الإجابة الصحيحة، بينما تلقى الأطفال ملصقات تشجيعية، وحصل البالغون على إشادات لفظية.

وأظهرت النتائج أن القرود تمكنت من التعرف إلى الأشكال نفسها بعد تدويرها أو تغيير حجمها، ما يشير إلى امتلاكها فهماً للمبادئ الهندسية الأساسية، وليس مجرد حفظ للأشكال أو اعتماد على مظهرها الخارجي.

وقالت قائدة فريق البحث، عالمة الأعصاب الإدراكية في جامعة كارنيغي ميلون جيسيكا كانتلون إن النتائج تدعم فكرة أن الإنسان قد لا يكون متفرداً في امتلاك الحدس الهندسي الأساسي كما كان يُعتقد، وإن هذه القدرة قد تكون جزءاً من الإرث الإدراكي المشترك بين الرئيسيات.

من جانبه، رأى أستاذ علوم الأعصاب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) إيرل ميلر، الذي لم يشارك في البحث، أن مثل هذه الدراسات تكشف أن عدداً من القدرات المعرفية التي تُعد فريدة لدى الإنسان قد تكون أقدم وأكثر انتشاراً في المملكة الحيوانية.

وبدأ الباحثون مرحلة جديدة من الدراسة لتحديد الأشكال الهندسية التي تمثل التحدي الأكبر للبشر والقرود، في محاولة لفهم تطور الإدراك الهندسي والآليات العصبية التي تقف خلف هذه القدرة المشتركة.