أعلنت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة اليوم، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي، مع تراجع معدلات التشغيل في المصافي وانخفاض صادرات الخام في وقت زادت الواردات.



وأوضحت الإدارة أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار مليوني برميل إلى 411.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 يوليو الجاري.



استهلاك المصافي



ونزلت المخزونات الإجمالية من الخام في الولايات المتحدة بما يشمل مخزونات في مستودعات تجارية وفي الاحتياطي النفطي الإستراتيجي للحكومة بمقدار 131.6 مليون برميل لتصل إلى 723.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي وهو أدنى مستوى منذ 1984.



وهبطت أيضاً مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بمقدار 674 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 19.4 مليون برميل، لتنخفض بذلك لمستوى يقل عن الحد الأدنى التشغيلي المقدر عند 20 مليون برميل.



وأشارت الإدارة إلى أن استهلاك المصافي من الخام انخفض بمقدار 58 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي. وتراجع معدل تشغيل المصافي بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 96.1%.



صادرات الخام



وهبطت صادرات الخام من الولايات المتحدة بنحو 368 ألف برميل يومياً، أما الواردات فزادت بمقدار 117 ألف برميل إلى 5.8 مليون برميل يومياً.



وذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 765 ألف برميل خلال ذلك الأسبوع إلى 211.3 مليون برميل.



وزادت أيضاً مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.4 مليون برميل في الأسبوع نفسه إلى 109.6 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاع قدره 738 ألف برميل.