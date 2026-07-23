أنهت نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة الفنان المصري أشرف زكي، الجدل حول تطبيق حق الأداء العلني، معلنة بدء التنفيذ الفعلي لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002، في خطوة اعتبرتها محطة مفصلية لتعزيز حقوق الفنانين وضمان حصولهم على مستحقاتهم القانونية بعد سنوات من المطالبة بتفعيل هذا الحق.

تنفيذ حق الأداء العلني

وأوضحت النقابة، في بيان، أن دخول القانون حيز التنفيذ يمثل إنجازاً طال انتظاره، ويعكس ثمرة جهود متواصلة خاضتها أجيال من الفنانين والمبدعين دفاعاً عن حقوقهم، مؤكدة أن هذه الخطوة ترسخ حماية الملكية الفكرية وتصون الحقوق الأدبية والمالية لأصحابها.

كما وجهت النقابة تحية تقدير لرموز الفن الراحلين الذين أسهموا في ترسيخ هذا المسار، مشيرة إلى أن ما تحقق اليوم يُعد امتداداً لنضالهم من أجل إقرار حقوق الفنانين وحمايتها.

وشددت على أهمية تمسك الأجيال الجديدة بحقوقها القانونية، مؤكدة أن تفعيل حق الأداء العلني يفتح مرحلة جديدة في دعم الفنانين، ويوفر إطاراً قانونياً يحفظ مكتسباتهم ويعزز مكانة المبدعين في منظومة الصناعة الفنية.

اجتماع للتنفيذ

وجاءت هذه الخطوة بعد اجتماع تنظيمي موسع دعت إليه نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، بمشاركة أعضاء النقابات الفنية، لبحث آليات التنفيذ والترتيبات الإجرائية الخاصة بتفعيل قانون حق الأداء العلني، تمهيداً لوضعه موضع التنفيذ.

دعم النجوم

وشهد الاجتماع حضور عدد من نجوم الفن، بينهم ياسر جلال، وإلهام شاهين، وليلى علوي، وهالة صدقي، ونجلاء بدر، وشريف منير، إذ شددوا على أهمية حماية حقوق الفنانين، والالتزام بعدم التنازل عن حق الأداء العلني في العقود المبرمة مستقبلاً مع شركات الإنتاج.