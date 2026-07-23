كُشف عن البوسترات التعريفية لأبطال مسلسل «بنج كلي»، تمهيداً لعرضه قريباً، في تجربة درامية تدور أحداثها داخل أحد المستشفيات، وتجمع بين الصراعات المهنية والحكايات الإنسانية.

وتجسد الفنانة سلمى أبو ضيف شخصية الدكتورة «دعاء»، التي تسعى إلى إثبات قدراتها والخروج من عباءة والدها، أحد أشهر جراحي مصر، فيما يؤدي الفنان دياب دور الجراح «عزازي»، الذي تحيط به أجواء من الغموض، وتغلب على شخصيته الطباع الحادة.

ويشارك الفنان كمال أبو رية بشخصية الدكتور «رفعت»، الطبيب العصامي والحازم، بينما تظهر الفنانة سلوى محمد علي في دور «رولين»، طبيبة التجميل وسيدة الأعمال.

ويحمل المسلسل توقيع المخرجة نادين خان، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، ويشارك في بطولته علا رشدي ومحمد مهران، ويقدم العمل أجواء المستشفيات المصرية برؤية سينمائية، ويسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الأطباء في حياتهم المهنية والشخصية.