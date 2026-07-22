طرح الفنان المصري عمرو دياب ألبومه الغنائي الجديد «حبيتِك» عبر مختلف المنصات الرقمية وقناته الرسمية على «يوتيوب»، ليضيف عملاً جديداً إلى مسيرته الفنية الممتدة لأكثر من أربعة عقود، مستقبلاً موسم الصيف بألبوم يضم توليفة موسيقية متنوعة.

12 أغنية جديدة

يضم الألبوم 12 أغنية تمزج بين الطابع الرومانسي والإيقاعي، في استمرار لنهج عمرو دياب في تقديم أعمال موسيقية تخاطب مختلف الأذواق، من خلال تعاون واسع مع نخبة من أبرز صناع الأغنية في مصر.

نخبة من الشعراء والملحنين

يتعاون عمرو دياب في الألبوم مع الشعراء أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومنة القيعي، ومصطفى حدوتة، ومصطفى البرنس، ورزام، بينما حملت الألحان توقيع عمرو دياب، وعمرو مصطفى، ومحمد يحيى، وإيهاب عبدالواحد، ونادر نور، وأدهم بهجت قمر، فيما تولى التوزيع الموسيقي أحمد إبراهيم، وعادل حقي، وأسامة الهندي.

ويضم الألبوم أغنيات: «لولا البنات»، و«الألوان»، و«جيتلك»، و«حبيتِك»، و«غيابه فرق»، و«أنا معاك»، و«المفضل»، و«وإنتي جنبي»، و«بحاول»، و«12 بالليل»، و«سلام كبير»، و«اتأخر عتابنا».