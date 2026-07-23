كشف رصد أجرته «عكاظ» بناءً على النتائج المالية للنصف الأول من العام الحالي 2026 للبنوك السعودية العشرة المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية «تاسي»، تسجيل هذه البنوك أعلى أرباح نصف سنوية في تاريخها بقيمة 48.82 مليار ريال خلال النصف الأول، بمتوسط ربح يومي قدره 269.74 مليون ريال، ومتوسط ربح 11.24 مليون ريال في الساعة الواحدة. إذ ارتفعت أرباح البنوك بنسبة 7.9% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025.



الأعلى ربحاً



واستحوذ مصرف الراجحي على صدارة أرباح البنوك السعودية كأعلى البنوك تحقيقاً للأرباح ونمواً في نسبة الأرباح، إذ بلغت قيمة أرباحه النصفية نحو 13.76 مليار ريال، تعادل نحو 28.19% من الأرباح لكافة البنوك، لترتفع أرباحه بنسبة 28.19% ويبلغ متوسط أرباحه اليومية نحو 76.04 مليون ريال. وجاء في المرتبة الثانية بنك الأهلي (SNB) الذي بلغت أرباحه في النصف الأول من العام الحالي نحو 13.03 مليار ريال، واستحوذ على 26.69% من الأرباح، بمتوسط ربح يومي بقيمة 71.98 مليون ريال، لتنمو أرباحه بنسبة 26.69% كأعلى البنوك نمواً في الأرباح. واستحوذ مصرف الراجحي وبنك الأهلي معاً على أكثر من نصف أرباح البنوك، وبلغت نسبة أرباحهما 54.88% من إجمالي أرباح البنوك.

المرتبة الثالثة



وجاء بنك الرياض في المرتبة الثالثة وبلغت أرباحه نصف السنوية 5.26 مليار ريال، واستحوذ على 10.78% من إجمالي أرباح البنوك في النصف الأول، وكان متوسط ربحه اليومي نحو 29.07 مليون ريال، لتنمو أرباحه بنسبة 3.54%. وحل بنك الأول في المرتبة الرابعة وبلغت أرباحه نحو 4.42 مليار ريال، مستحوذاً على 9.05% من حصة أرباح البنوك في النصف الأول، وبمتوسط ربح يومي بقيمة 24.4 مليون ريال.



وبلغت أرباح البنوك الستة المتبقية، مرتبة بحسب الأعلى ربحاً في الربع الأول «الإنماء، الفرنسي (BSF)، العربي (ANB)، البلاد، الاستثمار، الجزيرة (AJB)» نحو 12.35 مليار ريال، لتستحوذ مجتمعة على 25.3% من إجمالي أرباح البنوك، وبلغت قيمة أرباحها اليومية نحو 68.23 مليون ريال.