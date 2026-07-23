أعلن مدافع منتخب الجزائر عيسى ماندي اعتزاله اللعب دولياً عقب مشاركته مع (الخضر) في بطولة كأس العالم 2026، التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ونشر ماندي، البالغ من العمر 34 عاماً، مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض فيه أبرز لحظاته بقميص المنتخب الجزائري، معلناً إسدال الستار على مسيرته الدولية بعد 12 عاماً مثّل خلالها منتخب بلاده.

ويُعد عيسى ماندي صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع منتخب الجزائر، برصيد 123 مباراة، كما ساهم لاعب ليفانتي الحالي في تتويج منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019.

ويأتي اعتزال ماندي بعد أيام قليلة من الخطوة المماثلة التي أقدم عليها نجم الأهلي السابق رياض محرز، الذي أعلن اعتزاله اللعب دولياً عقب خروج الجزائر من دور الـ32 في كأس العالم الأخيرة، بعد الهزيمة أمام سويسرا بنتيجة 2-0.