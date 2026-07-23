أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم (الخميس)، تعاقده مع الألماني كريم أديمي قادماً من صفوف بوروسيا دورتموند.

عقد حتى 2031

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «توصل نادي برشلونة وبوروسيا دورتموند إلى اتفاق بشأن انتقال المهاجم كريم أديمي، الذي وقّع عقداً مع النادي الكتالوني حتى عام 2031، ليلتقي مجدداً بالمدرب هانز فليك، الذي منحه فرصة الظهور الأولى مع المنتخب الألماني».

لاعب متعدد المراكز

وأضاف البيان: «وُلد أديمي في ميونخ في 18 يناير 2002 لأب نيجيري وأم رومانية، ويُضفي على فريق برشلونة أسلوباً هجومياً مثيراً، إذ أظهر قدرته على اللعب على الجناحين، وكذلك في قلب الهجوم، جامعاً بين سرعة فائقة وقدم يسرى قوية».

قيمة الصفقة

ولم يكشف برشلونة عن قيمة الصفقة، لكن تقارير صحفية ذكرت أن النادي سيدفع 22 مليون يورو إلى بوروسيا دورتموند، إضافة إلى 7 ملايين يورو كحوافز ومتغيرات، مع احتفاظ النادي الألماني بنسبة 30% من أي رسوم انتقال مستقبلية.

ثاني صفقات برشلونة الصيفية

وأصبح أديمي ثاني صفقات برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد التعاقد مع أنتوني غوردون قادماً من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

أرقام أديمي مع دورتموند

وخاض أديمي 39 مباراة بقميص بوروسيا دورتموند في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 10 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة.