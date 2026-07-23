حذر تصنيف الأمم المتحدة المرحلي للأمن الغذائي من أن أكثر من 1.4 مليون شخص في غزة ما زالوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، خصوصاً في المناطق القريبة من الحدود العسكرية الإسرائيلية، حيث يصعب وصول المساعدات الإنسانية، بينهم 212 ألفاً في مرحلة الطوارئ، ويحتاج 1000 طفل للعلاج من سوء التغذية الحاد خلال العام القادم.

ودعت منظمات الفاو، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي إلى استمرار تدفق المساعدات عبر جميع المعابر، وتوسيع الحركة التجارية، وإدخال مواد الإيواء والوقود ومدخلات الإنتاج الزراعي، وتوفير التمويل العاجل لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية ودعم الأمن الغذائي والصحة والمياه الصالحة للشرب وسبل العيش.