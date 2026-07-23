ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات في باكستان إلى 43 قتيلاً، إضافة إلى 177 مصاباً، جراء حوادث مرتبطة بالأمطار الغزيرة التي شهدتها عدة مناطق من البلاد، وفقاً لبيانات صادرة عن هيئات إدارة الكوارث.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث في إقليم البنجاب بأن الأمطار الموسمية أودت بحياة 21 شخصاً وأصيب على إثرها 154 آخرون منذ بداية الموسم، مشيرة إلى عدم تسجيل أي وفيات ناجمة عن جرف السيول أو احتجاز أشخاص في مجاري المياه.

وحذرت الهيئة في بيان من احتمال حدوث فيضانات حضرية وسيول مفاجئة مع استمرار هطول الأمطار.

وفي إقليم خيبر بختونخوا، أعلنت هيئة إدارة الكوارث مقتل 22 شخصاً وإصابة 23 آخرين نتيجة انهيار أسقف وجدران المنازل، إضافة إلى حوادث جرفتها السيول في عدد من المناطق.

وأوضحت الهيئة أن الأمطار تسببت في تضرر 37 منزلاً، منها 8 منازل دُمرت بالكامل، و29 تعرضت لأضرار جزئية.