بسبب تسريبات الامتحانات.. الهند تواجه أكبر احتجاجات شبابية منذ 2014

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم (الخميس)، إنشاء محاكم سريعة للنظر في قضايا تسريب أسئلة الامتحانات، في أول تعليق علني له على الأزمة التي أشعلت احتجاجات واسعة يقودها الشباب، مطالبين باستقالة وزير التعليم دارمندرا برادان.

وأكد مودي، في منشور عبر منصة «إكس»، أن مستقبل الشباب يمثل أولوية قصوى، مشدداً على أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة بحق المتورطين في تسريب الامتحانات، وقال: «لن يفلت أي شخص يحاول الإضرار بمستقبل شبابنا من العقاب».

ورغم الإعلان، رفض المحتجون وأحزاب المعارضة المقترح، معتبرين أن الخطوة لا تعالج جذور الأزمة، وجددوا مطالبهم باستقالة وزير التعليم، فيما واصل نواب المعارضة تعطيل جلسات البرلمان لليوم الرابع على التوالي.

وشهدت العاصمة نيودلهي، مساء الأربعاء، مواجهات محدودة بين المتظاهرين والشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المحتجين، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بتجمع أكثر من 10 آلاف شخص في موقع الاحتجاج الرئيسي، وسط إصابة عدد من أفراد الشرطة بعد تعرضهم للرشق بالحجارة والزجاجات البلاستيكية.

وتُعد هذه الاحتجاجات أكبر تحدٍ شعبي يواجهه مودي من فئة الشباب منذ توليه السلطة عام 2014، كما تمثل أبرز أزمة سياسية خلال ولايته الثالثة التي بدأت في عام 2024.

وتسببت تسريبات الامتحانات في تأثر نحو مليوني طالب، فيما ربطت تقارير محلية بين الأزمة وعدد من حالات الانتحار، الأمر الذي زاد من حدة الغضب الشعبي.

وفي ظل استمرار الاحتجاجات، أعلنت هيئة مترو نيودلهي إغلاق 16 محطة في وسط العاصمة وحتى إشعار آخر لأسباب أمنية، بينما أكدت الحكومة أنها بدأت حواراً مع ممثلي المحتجين، وتعهدت بدراسة مطالبهم وإطلاق إصلاحات شاملة لنظام الامتحانات.

ويرى مراقبون أن تصاعد الاحتجاجات يعكس تنامي استياء الشباب من قضايا البطالة وتكرار تسريب الامتحانات، وهو ما منح أحزاب المعارضة فرصة جديدة للضغط على حكومة مودي، التي تعتمد بشكل كبير على دعم الناخبين الشباب.