الزنداني: مستشفى الأمير محمد بن سلمان يجسد الشراكة التنموية بين السعودية واليمن

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور شائع محسن الزنداني أن مستشفى الأمير محمد بن سلمان في العاصمة المؤقتة عدن يجسد نموذجاً للشراكة التنموية والإنسانية بين اليمن والمملكة العربية السعودية، ويعد شاهداً حياً على الأثر المباشر للدعم السعودي في تحسين الخدمات الأساسية والتخفيف من معاناة اليمنيين.



وأشاد الزنداني خلال زيارته، اليوم (الخميس)، إلى المستشفى، بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة المستشفى والكوادر الطبية والفنية والإدارية في خدمة المرضى، مؤكداً أن ما يقدمه المستشفى يعكس نموذجاً ناجحاً في الإدارة والكفاءة التشغيلية، ويجسد مستوى متقدماً من جودة الخدمات الصحية.

رئيس الوزراء يدون في سجل الزيارات إشادته بدور الدعم السعودي.

وأوضح رئيس الوزراء أن حرصه على زيارة هذا الصرح الطبي يأتي تقديراً لما يمثله من علامة بارزة في سجل الدعم الإنساني والتنموي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، باعتباره واحداً من آلاف المشاريع والمبادرات التي أسهمت في التخفيف من معاناة اليمنيين وتعزيز صمود مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات.

رئيس الوزراء مع طفلة مريضة.

وجدد الزنداني تقدير الحكومة والشعب اليمني للأيادي البيضاء للمملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعباً، وما تقدمه من دعم أخوي صادق لليمن في مختلف المجالات، وفي مقدمتها القطاع الصحي، مثمناً الدور الحيوي للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تنفيذ مشاريع إستراتيجية مستدامة تخدم المواطنين، معرباً عن تمنياته لإدارة المستشفى وجميع العاملين فيه بالتوفيق والنجاح في أداء رسالتهم الإنسانية النبيلة.

من اللقاءات التي حضرها رئيس الوزراء.

وأشار إلى أن الحكومة تولي القطاع الصحي أولوية خاصة ضمن برامجها الإصلاحية والخدمية، وتعمل على دعم المؤسسات الصحية، وتطوير الخدمات الطبية، وتعزيز الشراكة مع الأشقاء والأصدقاء بما يسهم في توفير خدمات صحية أفضل للمواطنين في مختلف المحافظات المحررة.

جانب من الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء للمستشفى.

وطاف رئيس الوزراء خلال الزيارة بعدد من أقسام المستشفى المختلفة، والتي شملت قسم الأشعة المقطعية، ووحدة القسطرة القلبية، وأقسام الرعاية والعناية الطبية، واطلع على مستوى التجهيزات الحديثة والخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.

رئيس الوزراء مع أحد المرضى.

واستمع رئيس الوزراء من مدير عام المستشفى الدكتور أحمد عبدالعزيز والكوادر الطبية إلى شرح حول طبيعة الخدمات الصحية النوعية والتخصصية التي يقدمها المستشفى، وحجم الاستفادة منها، وجهود الطواقم الطبية والفنية في تقديم رعاية صحية متكاملة وفق أعلى المعايير، وبشكل مجاني بالكامل لكافة المستفيدين من جميع المحافظات اليمنية.



واطمأن الزنداني على الأوضاع الصحية لعدد من المرضى، واستمع منهم إلى مستوى الرعاية التي يتلقونها، معبراً عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل.

وثمن رئيس الوزراء الجهود التي يبذلها الأطباء والعاملون في المستشفى لتقديم خدمات طبية وإنسانية مميزة، كما عقد اجتماعاً مع إدارة المستشفى بحضور مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد مدخلي.

الزنداني يرأس اجتماع الكادر الطبي والبرنامج السعودي في مستشفى الأمير محمد بن سلمان بعدن.

وخلال الاجتماع ناقش الزنداني سير العمل ومستوى الأداء وآفاق تطوير الخدمات الصحية بما يواكب الحاجات المتزايدة للمواطنين، إضافة إلى خطط تزويده بأجهزة حديثة.



بدوره، استعرض مدير عام المستشفى الخدمات الصحية المتكاملة التي يقدمها المستشفى، إذ تم إجراء أكثر من 30 ألف عملية جراحية وما يزيد على 8 آلاف عملية قلب مفتوح وقسطرة قلبية ناجحة، لافتاً إلى الأجهزة الحديثة والمتطورة التي يعتمد عليها المستشفى والخدمات التي يقدمها بما في ذلك في الجانب التعليمي.



وفي سجل الزيارات بالمستشفى، عبر رئيس الوزراء في تدويناته عن سعادته بزيارة هذا الصرح الطبي الكبير الذي يمثل علامة مهمة في العلاقات بين السعودية واليمن والدعم الكبير المقدم من السعودية لأشقائها في اليمن ليس في المجال الطبي فحسب بل في كل مجالات الحياة، لافتاً إلى أن المستشفى بما يقدمه من خدمات لكل المواطنين اليمنيين وبصورة مجانية سيظل أثره كبيراً لكل الشعب اليمني.