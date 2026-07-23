دان الأردن، اليوم (الخميس)، الهجوم الذي شنّته مليشيا الحوثي واستهدف سفينة سعودية أثناء عبورها البحر الأحمر.



وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان على حسابها في «إكس»، أن الهجوم انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وتهديد لأمن وسلامة الملاحة البحرية.



وأعلنت الوزارة رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مؤكدة تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية، ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها.



وكان مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل السعودية أعلن أن السفينة ENCELIA التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمة السفينة.



وأكد المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس)، سلامة جميع أفراد الطاقم، واتخاذ الجهات المختصة جميع الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل سلامة السفن التجارية وطواقمها.