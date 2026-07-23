ظهر الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب الأهلي السابق، مرتديًا قميص النادي خلال أحدث ظهور له في تدريباته، وذلك رغم إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، في مشهد لفت أنظار جماهير «الراقي» والمتابعين.



ونشر كيسيه صورة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها وهو يؤدي تدريبات بدنية بقميص الأهلي، ليعيد ظهوره بالقميص ذكريات الفترة التي قضاها مع الفريق، بعدما أصبح خارج حسابات النادي عقب فسخ عقده.



وكان الأهلي قد أنهى عقد اللاعب الإيفواري، الذي انضم إلى صفوف الفريق قادمًا من برشلونة، قبل أن يواصل كيسيه تدريباته بصورة منفردة، في انتظار تحديد خطوته القادمة ومساره الجديد خلال الفترة القادمة.



ويُعد كيسيه أحد أبرز الأسماء التي ارتدت قميص الأهلي في السنوات الأخيرة، حيث ترك بصمة واضحة خلال فترة وجوده مع الفريق، وقدم مستويات مميزة جعلته من العناصر المهمة في خط وسط «الراقي».



ورغم نهاية العلاقة التعاقدية بين الطرفين، فإن ظهور اللاعب بقميص الأهلي في أحدث تدريباته أعاد اسمه إلى الواجهة مجددًا، وسط تفاعل واسع من جماهير النادي مع الصورة التي نشرها اللاعب.