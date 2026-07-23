أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عن إدانته واستنكاره، بأشد العبارات، الاستهداف الإرهابي الحوثي، الذي تعرضت له السفينة (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية، مؤكداً أن هذا الاعتداء يمثل امتداداً للسلوك العدائي الذي تنتهجه المليشيا، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقواعد حرية الملاحة البحرية.

وأكد أن استمرار المليشيا الحوثية في التهديد باستهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة الدولية يعد تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى حماية الممرات البحرية وضمان انسيابية حركة التجارة العالمية، الأمر الذي يستوجب موقفاً دولياً حازماً لردع هذه الممارسات غير المسؤولة.

وشدد على تضامن مجلس التعاون الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة منشآتها ومصالحها الحيوية، مؤكداً أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون.