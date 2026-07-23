أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير سيعلن في وقت لاحق من اليوم، حزمة جديدة من الرسوم الجمركية.



يأتي ذلك بعدما رفضت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير استخدام الرئيس دونالد ترمب صلاحيات «الطوارئ الاقتصادية» لفرض رسوم واسعة على الواردات؛ ما دفع الإدارة الأمريكية إلى تطبيق رسوم عالمية بنسبة 10% بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تنتهي صلاحيتها غداً.



فائض صناعي



عقب قرار المحكمة العليا، أطلق جرير في مارس سلسلة من التحقيقات بموجب المادة 301 من القانون نفسه، ما يتيح للإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية جديدة قد تحل محل الرسوم الحالية.



وركزت هذه التحقيقات على الدول التي تمتلك فائضاً صناعياً يُنظر إليه على أنه يضر بالمنتجات الأمريكية، إضافة إلى الشركاء التجاريين الذين لا يطبقون بشكل كافٍ القيود المفروضة على استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري.



جولة جديدة



وكان جيميسون جرير قد ألمح في وقت سابق إلى اقتراب إعلان إدارة الرئيس دونالد ترمب جولة جديدة من الرسوم الجمركية على عشرات الدول. ورداً على سؤال حول صحة تقرير صحيفة «فاينانشال تايمز»، الذي أشار إلى أن ترمب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة، قال جرير في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»: «نتوقع أن نرى بعض الإجراءات قريباً». وذكرت الصحيفة في تقرير صدر اليوم، أن ترمب يستعد لفرض تعريفات جمركية جديدة على عشرات الدول في أقرب وقت هذا الأسبوع، وذلك مع قرب انتهاء صلاحية الرسوم الجمركية العالمية بنسبة 10% الجمعة القادم.



عقوبات على نماذج «الاصطناعي»



من جهته، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية إذا ثبت أنها استخدمت التكنولوجيا الأمريكية بصورة غير قانونية في عمليات التدريب. وأوضح بيسنت في لقاء مع شبكة «فوكس بيزنس» اليوم، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ترفض ما وصفه بسرقة الملكية الفكرية.



وأشار إلى أن السلطات الأمريكية تدرس مدى اعتماد بعض النماذج الأجنبية على تقنيات أو مخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية. وذكر أن الولايات المتحدة تمتلك الأدوات القانونية اللازمة لفرض عقوبات في حال ثبوت هذه الممارسات، لافتاً إلى أن الأمر يخضع حالياً للمراجعة من قبل الإدارة الأمريكية.