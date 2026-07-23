ارتفعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج اليوم، حيث يوجه المستثمرون اهتمامهم إلى نتائج أعمال الشركات، لكن تصاعد التوتر الإقليمي حد من المكاسب.



وزاد مؤشر سوق دبي الرئيسي 0.2%، مدعوماً بصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 3%. وأعلن البنك أرباحه في الربع الثاني التي جاءت مستقرة بشكل عام مقارنة بالربع السابق.



وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.7%، مدعوماً بصعود سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 6.3% بعد زيادة نتائج أعماله الفصلية.



كما زاد مؤشر السوق البحرينية 0.1%، وارتفع المؤشر العماني بالنسبة نفسها أيضاً، وتقدم مؤشر بورصة الكويت 0.5%. وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.3%، مع تراجع سهم شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) بنسبة 1.8%.



السوق السعودية تربح 28 نقطة



وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي اليوم مرتفعاً بمقدار 28.65 نقطة، ليصل إلى مستوى 10804.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 178 مليون سهم، إذ سجلت أسهم 130 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وتراجعت أسهم 121 شركة.



الأكثر ارتفاعاً



كانت أسهم شركات الصناعات الكهربائية، ورعاية، وعطاء، والفاخرية، وعلم، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات رؤوم، ودار الأركان، وجمجوم فارما، والمطاحن الرابعة، وجرير الأكثر انخفاضاً في التعاملات. وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و4.43%. وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية، وبترو رابغ، وأمريكانا، ودرب السعودية، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والصناعات الكهربائية، وبترو رابغ، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً بمقدار 42.42 نقطة، ليصل إلى مستوى 22072.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 951 ألف سهم.