وقع نحو 82 ألف مشجع على عريضة أرجنتينية تطالب بإعادة نهائي كأس العالم 2026، الذي جمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، بحسب ما ذكرته صحيفة «ذا صن».

وتوج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026 عقب فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد سجله فيران توريس، في المباراة النهائية التي أُقيمت الأحد الماضي على ملعب «ميتلايف» بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

عريضة إلكترونية تطالب بإعادة النهائي

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مشجعة أرجنتينية تُدعى جيزيلا سانشيز أنشأت عريضة إلكترونية دعت من خلالها جماهير كرة القدم إلى التوقيع عليها، منتقدة أداء الحكم، ومطالبة بإعادة المباراة.

اتهامات للحكم

وكتبت سانشيز في نص العريضة، التي تضم الآن نحو 82 ألف توقيع: «لقد شابت المباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، ونعتقد، استناداً إلى مقاطع الفيديو، أن الحكم أثر في نتيجة المباراة».

وأضافت: «إنها خيبة أمل كبيرة للاعبين والمدربين، وقبل كل شيء للجماهير التي ترغب في مشاهدة مباراة تُحسم بالموهبة والتفاني داخل الملعب، لا بقرارات تحكيمية مثيرة للجدل، وإذا سمحنا بمرور مثل هذه الوقائع دون مراجعة، فإن ذلك يبعث برسالة سلبية إلى الأجيال القادمة من الرياضيين والمشجعين، لذلك، نطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بمراجعة هذه الوقائع بشفافية، والنظر في إعادة المباراة النهائية».

نظريات مؤامرة وحملات مضادة

ولم تكن هذه العريضة رد الفعل الوحيد على خسارة الأرجنتين، إذ انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من نظريات المؤامرة، من بينها مزاعم بأن لاعبي الأرجنتين أُجبروا على التلاعب بنتيجة المباراة لتجنب اعتقال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا.

وفي المقابل، ظهرت عريضة أخرى دعت إلى استبعاد المنتخب الأرجنتيني من جميع نسخ كأس العالم القادمة، وقال منظموها إنها جمعت نحو 29 مليون توقيع قبل إغلاقها في 19 يوليو.

هل يمكن إعادة نهائي كأس العالم؟

وتبقى إعادة نهائي كأس العالم 2026 أمراً مستبعداً، إذ تنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على أن المباريات لا تُعاد بسبب الأخطاء التقديرية للحكم، مثل احتساب ركلة جزاء، أو إلغاء هدف بداعي التسلل، أو إشهار بطاقة حمراء، حتى وإن ثبت لاحقاً عدم صحة تلك القرارات.