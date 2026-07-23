وقّعت إدارة نادي الشباب عقدًا احترافيًا مع اللاعب عوض الناشري، لمدة عامين، مع أفضلية التمديد لعام إضافي، ليصبح لاعبًا في صفوف «الليوث» خلال المرحلة القادمة.



وجاء توقيع الناشري مع الشباب بعد إتمام الاتفاق بين الطرفين، حيث تسعى إدارة النادي إلى تعزيز صفوف الفريق ودعم تركيبته بالعناصر القادرة على تقديم الإضافة الفنية، استعدادًا للاستحقاقات القادمة.



ويأمل الشباب أن يشكل عوض الناشري إضافة مهمة للفريق، في ظل امتلاكه إمكانات فنية وخبرة تساعده على تقديم مستويات مميزة، والمساهمة مع زملائه في تحقيق تطلعات النادي وجماهيره خلال الفترة القادمة.