دانت دولة قطر اليوم (الخميس)، بشدة استهداف مليشيا الحوثي سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر.



وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن الهجوم «انتهاك خطير لسلامة الملاحة الدولية، وتهديد مباشر لأمن إمدادات الطاقة العالمية، وخرق واضح وصريح لقواعد القانون الدولي»، موضحة أن «استمرار هذه الاعتداءات المرفوضة يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين».



وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مشددة على أن «حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية تعد مبدأ جوهرياً من مبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982».



وجددت الوزارة «تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومصالحها»، مؤكدة أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دولة قطر وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم، إن هجمات الحوثيين على ناقلات النفط السعودية غير مسؤولة وتشكل تصعيداً خطيراً.



ودعا متحدث باسم الوزارة، الحوثيين لوقف الهجمات فوراً، مشدداً بالقول: «هذه الهجمات تمثل تصعيداً غير مسؤول وخطير».



وكان مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل السعودية أعلن أن السفينة ENCELIA التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمة السفينة.